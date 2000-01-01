на фабрике имеется два сорта чая-по 40 и по 60р. за 1 кг. По сколько килограммов чая каждого сорта нужно взять для подучения 400 кг смеси по 55 р. за 1 кг?
Алгебра
на фабрике имеется два сорта чая-по 40 и по 60р. за 1 кг. По сколько килограммов чая каждого сорта нужно взять для подучения 400 кг смеси по 55 р. за 1 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть взяли Х кг чая по 40 рублей, тогда чая по 60 рублей взяли 400 - Х кг. Весь чай должен стоить 400 * 55 = 22000 рублей, поэтому получаем уравнение 40 * Х + 60 * (400 - Х) = 22000 24000 - 20 * Х = 22000 20 * Х = 2000 Х = 100 Итак, чая по 40 рублей нужно взять 100 кг, а чая по 60 рублей - 300 кг.
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