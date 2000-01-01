на фабрике имеется два сорта чая-по 40 и по 60р. за 1 кг. По сколько килограммов чая каждого сорта нужно взять для подучения 400 кг смеси по 55 р. за 1 кг?

Алгебра

на фабрике имеется два сорта чая-по 40 и по 60р. за 1 кг. По сколько килограммов чая каждого сорта нужно взять для подучения 400 кг смеси по 55 р. за 1 кг?

Автор: Гость