Из неподвижной лодки, масса которой 80 килограмм, прыгает на берег мальчик. Масса мальчика 40 килограмм, скорость его при прыжке 2м/с. какую скорость преобрела лодка?

Физика

Из неподвижной лодки, масса которой 80 килограмм, прыгает на берег мальчик. Масса мальчика 40 килограмм, скорость его при прыжке 2м/с. какую скорость преобрела лодка?

Автор: Гость