Из неподвижной лодки, масса которой 80 килограмм, прыгает на берег мальчик. Масса мальчика 40 килограмм, скорость его при прыжке 2м/с. какую скорость преобрела лодка?
Физика
Из неподвижной лодки, масса которой 80 килограмм, прыгает на берег мальчик. Масса мальчика 40 килограмм, скорость его при прыжке 2м/с. какую скорость преобрела лодка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно закону сохранения импульса M1 * V1 = M2 * V2 V2 = M1 * V1 / M2 = 40 * 2 / 80 = 1 Скорость лодки - 1 м/с.
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