Пояснити значення поданих прикметників Розважальний-розважливий Сумний-сумнівний Памятний-памятливий Жалібний-жалюгідний Музикальний-музичний
Қазақ тiлi
Пояснити значення поданих прикметників Розважальний-розважливий Сумний-сумнівний Памятний-памятливий Жалібний-жалюгідний Музикальний-музичний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
розважальний-розважає розважливий-обдумує, як діяти сумний-сумує сумнівний-не викликає довіри пам"ятний-той, що пам"ятають Пам"ятливий-той, хто багато пам"ятає жалібний-хто викликає жалість жалюгідний-викликає відразу (мізерний) музикальний-обдарований(людина-співає магато, вистава-в складі багато музики) музичний- має стосунок до цього виду(музичний інструмент, музична школа)
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