поезд движется со скоростью 72 км/ч. При включении тормозит возникает ускорение, равное по модулю 2 м/с. Определите, за какое время до прихода поезда на станцию и на каком от неё расстоянии должно быть начато торможение.
Физика
поезд движется со скоростью 72 км/ч. При включении тормозит возникает ускорение, равное по модулю 2 м/с. Определите, за какое время до прихода поезда на станцию и на каком от неё расстоянии должно быть начато торможение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная скорость V0 = 72 : 3,6 = 20 м/с, поэтому время торможения 20 / 2 = 10 c. Тормозной путь S = V² / (2 * a) = 20² / (2 * 2) = 100 м.
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