поезд движется со скоростью 72 км/ч. При включении тормозит возникает ускорение, равное по модулю 2 м/с. Определите, за какое время до прихода поезда на станцию и на каком от неё расстоянии должно быть начато торможение.

Физика

поезд движется со скоростью 72 км/ч. При включении тормозит возникает ускорение, равное по модулю 2 м/с. Определите, за какое время до прихода поезда на станцию и на каком от неё расстоянии должно быть начато торможение.

Автор: Гость