поезд движется со скоростью 72 км/ч. При включении тормозит возникает ускорение, равное по модулю 2 м/с. Определите, за какое время до прихода поезда на станцию и на каком от неё расстоянии должно быть начато торможение.

Физика
поезд движется со скоростью 72 км/ч. При включении тормозит возникает ускорение, равное по модулю 2 м/с. Определите, за какое время до прихода поезда на станцию и на каком от неё расстоянии должно быть начато торможение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная скорость  V0 = 72 : 3,6 = 20 м/с, поэтому время торможения  20 / 2 = 10 c. Тормозной путь   S = V² / (2 * a) = 20² / (2 * 2) = 100 м. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Из неподвижной лодки, масса которой 80 килограмм, прыгает на берег мальчик. Масса мальчика 40 килограмм, скорость его при прыжке 2м/с. какую скорос...
Ответить
Қазақ тiлi
Пояснити значення поданих прикметників Розважальний-розважливий Сумний-сумнівний Памятний-памятливий Жалібний-жалюгідний Музикальний-музичний
Ответить
Математика
два пешехода идут по одной дороге со скоростью соответственно 100м/мин и 80 м/мин.Сейчас между ними 900м.Какое расстояние будет между ними через 3 ...
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике угол , смежный с углом при вершине треугольника, равен 70.Найти угол при основании треугольника
Ответить
Алгебра
на фабрике имеется два сорта чая-по 40 и по 60р. за 1 кг. По сколько килограммов чая каждого сорта нужно взять для подучения 400 кг смеси по 55 р. ...
Ответить