пловец переплыл плавательный бассейн длиной 20 м.Определить координаты тела в начальной,средней и конечных точках траектории,а так же путь пройденный телом и его перемещение
Физика
пловец переплыл плавательный бассейн длиной 20 м.Определить координаты тела в начальной,средней и конечных точках траектории,а так же путь пройденный телом и его перемещение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если пловец доплыл до конца бассейна и вылез там, то координаты начальной, средней и конечной точек - 0, 10 и 20. Путь пловца равен перемещению и составляет 20 метров. Если же пловец доплыл до конца бассейна и вернулся обратно, то координаты начальной, средней и конечной точек - 0, 20 и 0. Путь пловца равен 20 + 20 = 40 метров, а перемещение равно нулю.
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