y=cos6x*ln8x найти производную первого порядка от y
Алгебра
y=cos6x*ln8x найти производную первого порядка от y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у' = (cos 6x)' * ln 8x + cos 6x * (ln 8x)' = -6 * sin 6x * ln 8x + cos 6x * 1/(8x) * 8 = -6 * sin 6x * ln 8x + cos 6x / x
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