для засолки 9кг рыбы нужно 2кг соли.сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18кг соли?
Математика
для засолки 9кг рыбы нужно 2кг соли.сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18кг соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9кг рыбы - 2кг соли Хкг рыбы - 18кг соли Х=9*18/2 Х=81 Ответ:81 кг рыбы можно засолить
Гость:
9кг рыбы-2 кг соли х кг рыбы-18 кг соли х=9*18:2=81 кг рыбы смогут засолить
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