для засолки 9кг рыбы нужно 2кг соли.сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18кг соли?

Математика

для засолки 9кг рыбы нужно 2кг соли.сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18кг соли?

Автор: Гость