найти в этом стихотворении: сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, гипербола.  В лицо мне веет ветер нежащий, На тучах алый блеск погас,  И вновь, как в верное прибежище, Вступаю я в вечерней час. Вот кто-то, с ласковым пр...

Литература
найти в этом стихотворении: сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, гипербола.  В лицо мне веет ветер нежащий, На тучах алый блеск погас,  И вновь, как в верное прибежище, Вступаю я в вечерней час. Вот кто-то, с ласковым пристрастием, Со всех сторон протянет тьму, И я упьюсь недолгим счастием: Быть без людей, быть одному! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сравнение:  как в верное прибежище, метафора:  Вступаю я в вечерней час. эпитет:   ветер нежащий, алый блеск, вечерней час, ласковым пристрастием. гипербола: Вот кто-то, с ласковым пристрастием, со всех сторон протянет тьму
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