найти в этом стихотворении: сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, гипербола. В лицо мне веет ветер нежащий, На тучах алый блеск погас, И вновь, как в верное прибежище, Вступаю я в вечерней час. Вот кто-то, с ласковым пр...
Литература
найти в этом стихотворении: сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, гипербола. В лицо мне веет ветер нежащий, На тучах алый блеск погас, И вновь, как в верное прибежище, Вступаю я в вечерней час. Вот кто-то, с ласковым пристрастием, Со всех сторон протянет тьму, И я упьюсь недолгим счастием: Быть без людей, быть одному!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сравнение: как в верное прибежище, метафора: Вступаю я в вечерней час. эпитет: ветер нежащий, алый блеск, вечерней час, ласковым пристрастием. гипербола: Вот кто-то, с ласковым пристрастием, со всех сторон протянет тьму
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