найти в этом стихотворении: сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, гипербола. В лицо мне веет ветер нежащий, На тучах алый блеск погас, И вновь, как в верное прибежище, Вступаю я в вечерней час. Вот кто-то, с ласковым пр...

Литература

найти в этом стихотворении: сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, гипербола. В лицо мне веет ветер нежащий, На тучах алый блеск погас, И вновь, как в верное прибежище, Вступаю я в вечерней час. Вот кто-то, с ласковым пристрастием, Со всех сторон протянет тьму, И я упьюсь недолгим счастием: Быть без людей, быть одному!

Автор: Гость