как изменить делимое чтобы делитель увеличился в 6 раз ,а значение частного уменьшилось в 3 раза.
Математика
как изменить делимое чтобы делитель увеличился в 6 раз ,а значение частного уменьшилось в 3 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делимое нужно увеличить в два раза
Гость:
Если делитель увеличится в 6 раз, то частное уменьшится тоже в 6 раз, поэтому для того, чтоб частное уменьшилось в 3 раза, делимое должно увеличиться в 2 раза
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