К.П.Д. наклонной плоскости 40% при поднятии по ней груза совершает работу 400Дж. Чему равна полезная работа

Физика
К.П.Д. наклонной плоскости 40% при поднятии по ней груза совершает работу 400Дж. Чему равна полезная работа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полезная работа  400 * 40 / 100 = 160 Дж.
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