К.П.Д. наклонной плоскости 40% при поднятии по ней груза совершает работу 400Дж. Чему равна полезная работа

Физика

К.П.Д. наклонной плоскости 40% при поднятии по ней груза совершает работу 400Дж. Чему равна полезная работа

Автор: Гость