3-метилпентан хим свойства
Химия
3-метилпентан хим свойства
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3-МЕТИЛПЕНТАН - химическая формула: C6H14/CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 3-МЕТИЛПЕНТАН - физические свойства Температура кипения: 63.3°C Температура плавления: -118°C Относительная плотность (вода = 1): 0.66 Растворимость в воде: нерастворимо Давление паров, кПа при 20°C: 20.5 Относительная плотность пара (воздух = 1): 2.97
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