масса двух плиток шоколада большой и маленькой 120 грамм а трёх больших плиток и двух маленьких 320 грамм какова масса каждой плитки?

Составим систему: б + м = 120 3б + 2м = 320 Выразим из первого уравнения: б = 120 - м, подставим во второе и решим 3(120 - м) + 2м = 320 360 - 3м + 2м = 320 м = 40 б = 120 - 40 = 80 Ответ. Большая весит 80 гр, маленькая - 40 гр.

Гость: Гость:

пусть А - вес большой плитки, а В - вес маленькой. Поллучаем систему А + В = 120 3 * А + 2 * В = 320 Домножим первое уравнение на 3 3 * А + 3 * В = 360 3 * А + 2 * В = 320 Отняв от первого уравнения второе, получаем В = 40 Тогда из первого исходного уравнения А = 120 - В = 120 - 40 = 80. Итак, маленькая плитка весит 40 г, а большая 80 г.