По паралельних залізничних коліях назустріч один одному рухаються два потяги: вантажний зі швидкістю 54км/год і пасажирський зі швидкістю 72км/год. Визначте інтервал часу, протягом якого один потяг проходитиме вздовж другого, я...

Физика

По паралельних залізничних коліях назустріч один одному рухаються два потяги: вантажний зі швидкістю 54км/год і пасажирський зі швидкістю 72км/год. Визначте інтервал часу, протягом якого один потяг проходитиме вздовж другого, якщо довжина вантажного потягу - 860м, а пасажирського - 400 м.

Автор: Гость