По паралельних залізничних коліях назустріч один одному рухаються два потяги: вантажний зі швидкістю 54км/год і пасажирський зі швидкістю 72км/год. Визначте інтервал часу, протягом якого один потяг проходитиме вздовж другого, я...
Физика
По паралельних залізничних коліях назустріч один одному рухаються два потяги: вантажний зі швидкістю 54км/год і пасажирський зі швидкістю 72км/год. Визначте інтервал часу, протягом якого один потяг проходитиме вздовж другого, якщо довжина вантажного потягу - 860м, а пасажирського - 400 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переведемо швидкості потягів у м/c: для вантажного 54 : 3,6 = 15 м/с, для пасажирського - 72 : 3,6 = 20 м/с, тобто зближення потягів відбувається з швидкістю 35 м/с. Довжина шляху проїзду потягу повз інший дорівнює сумі їх довжин, тобто 860 + 400 = 1260 м., тому часу прямування між потягами t = 1260 / 35 = 36 c.
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