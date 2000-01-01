Какой теме посвящена былина " Вольга и Микула Селянинович" и кого можно назвать ее подмынным героем???
Литература
Какой теме посвящена былина " Вольга и Микула Селянинович" и кого можно назвать ее подмынным героем???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В былине о землепашце Микуле и князе Вольге очень ясно выражена крестьянская идея: будничный труд крестьянина поставлен выше воинского. Неоглядна пашня Микулы, тяжела его соха, но он легко управляется с нею, а дружина князя не знает, как и подступиться к ней - не умеет выдернуть её из земли. Из Микулиного рассказа князь узнаёт, что пахарь один справился с разбойниками, позвал его к себе в дружину.Тут ещё Микулина кобылка обошла княжеского коня: видно, непростая была лошадка. Тут и Вольга проникся уважением к пахарю и спросил его имя, а в те времена это была великая честь.
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