Два стрелка сделали по 30 выстрелов каждый, при этом было 44 попадания, остальные промахи. Сколько раз попал каждый, если известно, что у первого стрелка на каждый промах приходилось в два раза больше попаданий, чем у второго?
Алгебра
Два стрелка сделали по 30 выстрелов каждый, при этом было 44 попадания, остальные промахи. Сколько раз попал каждый, если известно, что у первого стрелка на каждый промах приходилось в два раза больше попаданий, чем у второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть первый стрелок попал Х раз. Тогда он промахнулся 30 - Х раз. Второй стрелок попал 44 - Х раз и промахнулся 30 - (44 - Х) = Х - 14 раз. Получаем уравнение Х 44 - Х --------- = 2 * ----------- 30 - Х Х - 14 Х * (Х - 14) = 2 * (30 - Х) * (44 - Х) Х² - 14 * Х = 2 * (Х² - 74 * Х + 1320) Х² - 134 * Х + 2640 = 0 Х₁ = 24 Х₂ = 110 (не подходит) Итак, первый стрелок попал 24 раза, а второй 44 - 24 = 20.
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