В цветочном киоске осталось 48 тюльпанов красного и белого цвета.Сколько осталось белых тюльпанов,если их в 5 раз меньше,чем красных.
Математика
В цветочном киоске осталось 48 тюльпанов красного и белого цвета.Сколько осталось белых тюльпанов,если их в 5 раз меньше,чем красных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:5=9,6 белых тюльпанов
Гость:
x+5x=48 6x=48 x=8
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