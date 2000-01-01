В цветочном киоске осталось 48 тюльпанов красного и белого цвета.Сколько осталось белых тюльпанов,если их в 5 раз меньше,чем красных.

Математика

В цветочном киоске осталось 48 тюльпанов красного и белого цвета.Сколько осталось белых тюльпанов,если их в 5 раз меньше,чем красных.

Автор: Гость