Напишите схему полимеризации изопрена
Химия
Напишите схему полимеризации изопрена
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СН2=С(СН3)-СН=СН2
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