Масса 8 пачек маргарина такая же, как и 10 пачек масла. Сколько весит пачка масла, если пачка маргарина весит 250г?

Математика
Масса 8 пачек маргарина такая же, как и 10 пачек масла. Сколько весит пачка масла, если пачка маргарина весит 250г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*250=2000 г  -весят 8 пачек маргарина(весят 10 пачек масла) 2) 2000:10=200 г - весит одна пачка масла ответ: 200 г
Гость:
Т.к. 1пачка маргарина=250гр,то 250*8=2000=8 пачек,значит  2000:10=200гр весит одна пачка масла
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