Масса 8 пачек маргарина такая же, как и 10 пачек масла. Сколько весит пачка масла, если пачка маргарина весит 250г?

Математика

Масса 8 пачек маргарина такая же, как и 10 пачек масла. Сколько весит пачка масла, если пачка маргарина весит 250г?

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