Напишите уравнения реакций в соответствии со схемой превращений: пентан---2-метилбутан---изопрен---каучук.(---это вместо стрелочек). Укажите условия протекания реакций

Химия
Напишите уравнения реакций в соответствии со схемой превращений: пентан---2-метилбутан---изопрен---каучук.(---это вместо стрелочек). Укажите условия протекания реакций
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C5H12-( СН3)2СНСН2СН3-C5H8-(C5H8)n
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