используя четыре цифры 3 ,знаки арифметических действий и скобки,составьте числовые выражения,равное 4

Математика
используя четыре цифры 3 ,знаки арифметических действий и скобки,составьте числовые выражения,равное 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если можно использовать степень, то   3^(3-3)+3=4   3-3=0 3^0=1 1+3=4   \\\если степень нельяз использовать дайте знать
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