x+x=64 58+y+y+y=58 a+2=a-1

Гость: Гость:

х + х = 64 2х = 64 х = 64/2 х = 32 Ответ: х = 32. 58 + у + у + у = 58 3у = 58 - 58 3у = 0. Ответ: корней нет. a + 2 = a - 1 a - a = -1 - 2 0a = -3 Ответ: корней нет.