x+x=64 58+y+y+y=58 a+2=a-1

Математика
x+x=64 58+y+y+y=58 a+2=a-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х + х = 64 2х = 64 х = 64/2 х = 32 Ответ: х = 32.   58 + у + у + у = 58 3у = 58 - 58 3у = 0. Ответ: корней нет.   a + 2 = a - 1 a - a = -1 - 2 0a = -3 Ответ: корней нет.
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