х в 3 степени + 4х во 2 степени - 5=0

Алгебра
х в 3 степени + 4х во 2 степени - 5=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма коэффициентов уравнения равна нулю, поэтому Х = 1 является его корнем. Разложим многочлен на множители Х³ + 4 * Х² - 5 = (Х - 1) * (Х² + 5 * Х + 5) Корни квадратного уравнения равны  (-5 ± √ 5)/2. Таким образом   Х₁ = (-5 - √ 5)/2   X₂ = (-5 + √ 5)/2    X₃ = 1  
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