из сетки взяли 4 мяча осталось 12 мячей,насколько больше осталось чем взяли
Математика
из сетки взяли 4 мяча осталось 12 мячей,насколько больше осталось чем взяли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12-4=8 - на столько больше мячей осталось, чем взяли ответ: на 8 мячей
Гость:
12-4=на8 (мячей) больше осталось, чем взяли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СЕКЦИЙ.ОДНА СЕКЦИЯ НА 5М. ДЛИННЕЕ ДРУГОЙ.КАКОВА ДЛИНА КАЖДОЙ СЕКЦИИ,ЕСЛИ ОБЩАЯ ДЛИНА ЛЕСТНИЦЫ 25М?
Математика
используя четыре цифры 3 ,знаки арифметических действий и скобки,составьте числовые выражения,равное 4