из сетки взяли 4 мяча осталось 12 мячей,насколько больше осталось чем взяли

Математика
из сетки взяли 4 мяча осталось 12 мячей,насколько больше осталось чем взяли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12-4=8 - на столько больше мячей осталось, чем взяли ответ: на 8 мячей
Гость:
12-4=на8 (мячей) больше осталось, чем взяли
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