для посадки приготовили 30 кустов .пятая часть всех кустов - малина ,четвертая часть оставшихся кустов -крыжовника.сколько былокустов крыжовника?
Математика
для посадки приготовили 30 кустов .пятая часть всех кустов - малина ,четвертая часть оставшихся кустов -крыжовника.сколько былокустов крыжовника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:5=6 (кустов) - малина 30-6=24 (кустов) - оставшиеся 24:4=6 (кустов) - крыжовник
Гость:
Малины было 30/5 = 6 кустов. Оставшихся кустов было 30 - 6 = 24. Следовательно, крыжовника было 24 : 4 = 6 кустов.
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