Составить 5 предложений отрицательных по форме и утвердительных по значению.

Гость: Гость:

При первом же удобном случае ему дадут понять, что он ничто. В спорах сестра не присоединялась ни к той, ни к другой стороне. Моя подруга ничем не болеет и никогда не простужается. Я плохо разбираюсь в отрицательно-утвердительных предложениях, и это не может меня не огорчать. У нас нет машины.