Составить 5 предложений отрицательных по форме и утвердительных по значению.

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Составить 5 предложений отрицательных по форме и утвердительных по значению.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При первом же удобном случае ему дадут понять, что он ничто.   В спорах сестра не присоединялась ни к той, ни к другой стороне.   Моя подруга ничем не болеет и никогда не простужается.   Я плохо разбираюсь в отрицательно-утвердительных предложениях, и это не может меня не огорчать.   У нас нет машины.
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