определить множество значении функции у=2-4cosx
Алгебра
определить множество значении функции у=2-4cosx
Ответ(ы) на вопрос:
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-1<=cos x<=1 |*4 -4<=4cos x<=4 |*(-1) -4<=-4cos x<=4 | +2 -2<=2-4cos x<=6 поєтому область значений данной функции [-2;6]
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