Петя, Коля и Слава поочередно парами становились на весы. Петя и Коля вместе весят 55 кг, Коля и Слава - 58 кг., а Петя и Слава - 59 кг. сколько весит каждый мальчик?
Математика
Петя, Коля и Слава поочередно парами становились на весы. Петя и Коля вместе весят 55 кг, Коля и Слава - 58 кг., а Петя и Слава - 59 кг. сколько весит каждый мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (55+58-59):2=27 - весит Коля 2) 58-27=31 - весит Слава 3)59-31=28 - весит Петя
Гость:
Если сложить все исходные числа, по каждый мальчик будет учтен дважды, а сумма получится 55 + 58 + 59 = 172 кг, то есть сумма весов мальчиков составит 172 : 2 = 86 кг. Тогда Слава весит 86 - 55 = 31 кг, Петя весит 86 - 58 = 28 кг, а Коля весит 86 - 59 = 27 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
для посадки приготовили 30 кустов .пятая часть всех кустов - малина ,четвертая часть оставшихся кустов -крыжовника.сколько былокустов крыжовника?
Математика
Миша на 7лет старше Саши,а их папе в 3 раза больше,чем им обоим вместе.Сколько лет Саше,если папе было 36 лет,когда он родился?