Петя, Коля и Слава поочередно парами становились на весы. Петя и Коля вместе весят 55 кг, Коля и Слава - 58 кг., а Петя и Слава - 59 кг. сколько весит каждый мальчик?

Гость: Гость:

Если сложить все исходные числа, по каждый мальчик будет учтен дважды, а сумма получится 55 + 58 + 59 = 172 кг, то есть сумма весов мальчиков составит 172 : 2 = 86 кг. Тогда Слава весит 86 - 55 = 31 кг, Петя весит 86 - 58 = 28 кг, а Коля весит 86 - 59 = 27 кг.