найти обьём коробки длинная сторона 4 метра угол 1 м вершина 2 м
Математика
найти обьём коробки длинная сторона 4 метра угол 1 м вершина 2 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем коробки равен 4 * 1 * 2 = 8 м³
Гость:
коробка являет собой прямоугольный параллелипипед обьем прямоугольного параллелипипеда равен произведению трех его линейных измерений поэтому обьем коробки равен 4м*1м*2м=8 м^3 ответ: 8 м^3
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