лодка проплыла 18км по течению реки и 6км против течения.затратив на весь путь 4часа.чему равна собственная скорость лодки,если скорость течения равна 3км в ч?

Гость: Гость:

пусть скорость лодки равна х км\час, тогда скорость лодки по течению равна х+3 км\час, против течения равна х-3 км\час, время езды по течению равно 18\(х+3), против течения 6\(х-3). по условию задачи: 18\(х+3)+6\(х-3)=4 18(x-3)+6(x+3)=4(x^2-9) 9(x-3)+3(x+3)=2(x^2-9) 9x-27+3x+9=2x^2-18 2x^2-12x=0 x^2-6x=0 x(x-6)=0 х=0 - что невозможно скорость лодки не может быть нулевой или х=6 ответ: 6 км\час