от чего легче избавиться в стаде кур-от рецессивного признака листовидного гребня или доминантного-оперенных ног?

Биология
от чего легче избавиться в стаде кур-от рецессивного признака листовидного гребня или доминантного-оперенных ног?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от рецесивного признака листовидного гребяня.
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