1) в чем особенности эпического рода литературы?

Гость: Гость:

Различают три рода художественной литературы: эпический (от греч. Epos, повествование), лирический (лирой назывался музыкальный инструмент, в сопровождении которого исполнялись нараспев стихи) и драматический (от греч. Drama, действие). ЭПОС (греч. - повествование) рассказ о событиях, судьбе героев, их поступках и приключениях, изображение внешней стороны происходящего (даже чувства показаны со стороны их внешнего проявления). Автор может прямо выразить свое отношение к происходящему. Роды, виды и жанры художественной словесности ЭПОС Народный Авторский Миф Поэма (эпос): Героическая Строговоинская Сказочно- легендарная Историческая... Сказка Былина Дума Легенда Предание Баллада Притча Малые жанры: пословицы поговорки загадки потешки... ЭпопеяРоман: Историческ. Фантастич. Авантюрный Психологич. Р.-притча Утопический Социальный... Малые жанры: Повесть Рассказ Новелла Басня Притча Баллада Лит. сказка...