1) в чем особенности эпического рода литературы?

Литература
1) в чем особенности эпического рода литературы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различают три рода художественной литературы: эпический (от греч. Epos, повествование), лирический (лирой назывался музыкальный инструмент, в сопровождении которого исполнялись нараспев стихи) и драматический (от греч. Drama, действие). ЭПОС     (греч. - повествование)  рассказ о событиях, судьбе героев, их поступках и приключениях, изображение внешней стороны происходящего (даже чувства показаны со стороны их внешнего проявления). Автор может прямо выразить свое отношение к происходящему. Роды, виды и жанры художественной словесности ЭПОС   Народный Авторский         Миф  Поэма (эпос):    Героическая    Строговоинская   Сказочно-    легендарная    Историческая...  Сказка  Былина  Дума  Легенда  Предание  Баллада  Притча  Малые жанры:    пословицы    поговорки    загадки    потешки... ЭпопеяРоман:    Историческ.    Фантастич.    Авантюрный    Психологич.    Р.-притча    Утопический    Социальный... Малые жанры:   Повесть    Рассказ    Новелла    Басня    Притча    Баллада    Лит. сказка...    
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