Двое играют в мяч, бросая его друг другу. Какой наибольшей Высоты достигает мяч во время игры, если он от одного игрока к другому летит 2 секунды?
Физика
Двое играют в мяч, бросая его друг другу. Какой наибольшей Высоты достигает мяч во время игры, если он от одного игрока к другому летит 2 секунды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мяч 1 секунду летит вверх и 1 секунду вниз, поэтому его вертикальная скорость Vв = g * 1 = 9,8 м/с, а наибольшая высота H = Vв² / (2 * g) = 9,8² / (2 * 9,8) = 96,04 / 19,6 = 4,9 м.
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