Двое играют в мяч, бросая его друг другу. Какой наибольшей Высоты достигает мяч во время игры, если он от одного игрока к другому летит 2 секунды?

Физика

Двое играют в мяч, бросая его друг другу. Какой наибольшей Высоты достигает мяч во время игры, если он от одного игрока к другому летит 2 секунды?

Автор: Гость