Турист прошел от стоянки 2 км вверх по склону горы со скоростью 2 км / ч, а затем вернулся к стоянке, двигаясь со скоростью6 км / час. Какова средняя скорость движения туриста на всем пути?
Физика
Турист прошел от стоянки 2 км вверх по склону горы со скоростью 2 км / ч, а затем вернулся к стоянке, двигаясь со скоростью6 км / час. Какова средняя скорость движения туриста на всем пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От стоянки он двигался 2/2 = 1 час. Возращаясь к стоянке, он двигался 2/6 = 1/3 часа. Общ время 1 + 1/3 = 1 1/3 ч, или 80 мин. Ср. скорость 4/80 = 0,05 км/мин = 3 км/ч. Ответ: 3 км/ч.
Гость:
на дорогу вверх по склону турист затратил 2/2 = 1 час, а на обратную дорогу 2/6 = 1/3 часа. Всего турист прошел 4 километра, затратив 1 1/3 = 4/3 часа, поэтому его средняя скорость 4 / 4/3 = 3 км/ч.
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