Турист прошел от стоянки 2 км вверх по склону горы со скоростью 2 км / ч, а затем вернулся к стоянке, двигаясь со скоростью6 км / час. Какова средняя скорость движения туриста на всем пути?

Физика

Турист прошел от стоянки 2 км вверх по склону горы со скоростью 2 км / ч, а затем вернулся к стоянке, двигаясь со скоростью6 км / час. Какова средняя скорость движения туриста на всем пути?

Автор: Гость