как вы считаете, что явилось для России главным результатом победы над наполеоном?

Обществознание
как вы считаете, что явилось для России главным результатом победы над наполеоном?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изоляция от Европы. Полный разгром Франции оказался невыгоден для России. Все плоды пожала Англия (ей достались все колонии Франции)..  Влияние на российское мировозррение - увиденное в Европе, безусловно, заставляло задумываться и сравнивать ( в качестве примера: в большинстве стран Европы к тому моменту уже не было крепостного права).  Наполеоновская Франция, конечно же, напугала не только монархии Европы, но и Российскую империю. Вы помните, что в постнаполеоновский период был создан Священный союз, направленный против революционных процессов в Европе. И если вспомнить о том, какую роль сыграла Российская империя в создании этого союза, то можно смело сказать, императорское правительство принимало меры к тому, чтоб внутри страны революционных процессов не было.  Учтите, что восстание Северного общества в 1825 (Восстание декабристов) было во многом результатом политики именно Александра I, который управлял страной в период наполеоновский войн и после них (до 1825г.)  Источник: Онищук Жанна  Как ни странно, но вражеская армия прошла до Москвы и обратно за Неман и Кутузову и прочим генералам не удалось наголову разбить какое-нибудь подразделение французов, а эти стычки при отступлении, когда у противника не было пушек, кавалерии , боезапаса и провианта, нельзя отнести в актив русским генералам, так как и в этих случаях не было полного разгрома!  Спасибо знаменитому русскому духу, его величеству морозу, растянутым коммуникациям, казакам, бездорожью и партизанам!
Гость:
Вера и непоколебимость к победе, любовь к отечеству.
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