Какое количество теплоты температуры воды массой 100 г на 1 ?

Физика
Какое количество теплоты температуры воды массой 100 г на 1 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При остывании/нагревании воды на 1 гр выделяется/затрачивается Q = cm*t = 4200 * 0,1 * 1 = 420 Дж энергии. Ответ: 420 Дж.
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