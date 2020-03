сочинение по английскому на тему смоленск

Гость: Гость:

вот на русском Смоленск, центр Смоленской области, в 419 км к западу от Москвы. Расположен на берегах верховья р. Днепр (пристань), между Духовщинской и Краснинско-Смоленской возвышенности. Климат умеренно континентальный. Зима умеренно мягкая, средняя температура января около –9°C. Лето умеренно тёплое; средняя температура июля около 18°C. Осадков 600 мм в год, максимум — в июле. Узел железнодорожных линий (на Москву, Брянск, Минск, Витебск, Полоцк) и автомобильных дорог (Москва — Минск, Орёл — Рига) республиканского значения. Аэропорт. Население 351,6 тыс. человек (1992; 46,7 тыс. в 1897; 79 тыс. в 1926; 157 тыс. в 1939; 160 тыс. в 1959; 231 тыс. в 1970; 299 тыс. в 1979). Смоленск — один из наиболее древних городов России. Первое датированное упоминание о нём встречается в Устюжском (Архангелогородском) летописном своде под 862—865. Возникнув на древнем торговом пути «из варяг в греки», вот на английском Smolensk, Smolensk center field, 419 km west of Moscow. Located on the banks ofthe upper river. Dnepr (pier), and between Duhovschinskoy Krasninskoe-SmolenskUpland. The climate is temperate continental. Winter is moderately mild, the average January temperature of about -9 ° C. Summers are moderately warm, and the average July temperature is about 18 ° C. 600 mm of precipitation per year, maximum - in July. Node railway lines (to Moscow, Bryansk, Minsk, Vitebsk and Polotsk) and roads (Moscow - Minsk, Orel - Riga) of national importance. The airport.The population of 351.6 thousand people (1992, 46.7 thousand in 1897, 79 thousandin 1926, 157 thousand in 1939, 160 thousand in 1959, 231 thousand in 1970, 299 thousand in 1979). Smolensk - one of the most ancient cities of Russia. The firstdated mention of it occurs in Ustyug (Arhangelogorodskom) Chronicles at 862-865.Originating in the ancient trade route "from Varangians to Greeks"