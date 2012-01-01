На острове живут только рыцари,которые всегда говорят правду,и лжецы,которые всегда лгут.За круглым столом собралось 2012 жителей острова.Каждый из них заявил:"Один из моих соседей-рыцарь,а другой-лжец". Можно ли определить ско...
Алгебра
На острове живут только рыцари,которые всегда говорят правду,и лжецы,которые всегда лгут.За круглым столом собралось 2012 жителей острова.Каждый из них заявил:"Один из моих соседей-рыцарь,а другой-лжец". Можно ли определить сколько за этим столом рыцарей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : ни одного рыцаря! составим комбинацию - р - л - р -р -л - р - р - л почему так? лжец всегда лжет, поэтому рядом с ними сидит либо 2 рыцаря либо 2 лжеца. 2 лжеца сидеть не могут так как получился что рыцарь лжет, а 2 из 3 лжецов противоречат. поэтому та комбинация верна. теперь видно что они сидят по группам по 3 человека, рыцари составляют 2/3 всей этой "компании". из этого следует что ответ : нет рыцарей, так как 2012 не делиться на цело на 3
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