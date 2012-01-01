два равнобедренных треугольника имеют равные углы при основаниях.Основаниеи боковая сторона первого треугольника относятся как 6/5. найдитестороны второго треугольника, если его периметр равен 48 см
Геометрия
два равнобедренных треугольника имеют равные углы при основаниях.Основаниеи боковая сторона первого треугольника относятся как 6/5. найдитестороны второго треугольника, если его периметр равен 48 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два равнобедренных треугольника имеют равные углы при основаниях, значит эти треугольники подобны за признаком пообия по двум углам (+свойству углов равнобедренного треугольника, углы при основании равнобедренного треугольника равны) поскольку треугольник подобны, и основание и боковая сторона первого треугольника относятся как 6/5, то основание и боковая сторона второго треугольника относятся как 6/5 пусть боковая сторона второго равна 5х, тогда основание равно 6х, по условию задачи составляем уравнение 5х+5х+6х=48 16х=48 х=48\16 х=3 5х=5*3=15 6х=6*3=18 ответ: 5см, 5см, 6 см
Гость:
Пусть основание треугольника равно 6 * Х. Тогда боковые стороны равны по 5 * Х. Получаем уравнение 6 * Х + 5 * Х + 5 * Х = 16 * Х = 48 , откуда Х = 48 / 16 = 3 см. Итак, основание треугольника равно 6 * 3 = 18 см, а его боковые стороны по 5 * 3 = 15 см.
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