Слесарь обработал 6 деталей. Первую деталь он обрабатывал 23 мин,а каждую следующую - на 2 мин быстрее, чем предыдущую. Сколько минут потребовалось для обработки всех деталей?
Математика
Слесарь обработал 6 деталей. Первую деталь он обрабатывал 23 мин,а каждую следующую - на 2 мин быстрее, чем предыдущую. Сколько минут потребовалось для обработки всех деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23+21+19+17+15+13=108мин
Гость:
Первую деталь слесарь обрабатывал 23 минуты, вторую 23 - 2 = 21, третью 21 - 2 = 19, четвертую 19 - 2 = 17, пятую 17 - 2 = 15 и шестую 15 - 2 = 13. Всего он затратил 23 + 21 + 19 + 17 + 15 + 13 = 108 минут.
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