Слесарь обработал 6 деталей. Первую деталь он обрабатывал 23 мин,а каждую следующую - на 2 мин быстрее, чем предыдущую. Сколько минут потребовалось для обработки всех деталей?

Математика

Слесарь обработал 6 деталей. Первую деталь он обрабатывал 23 мин,а каждую следующую - на 2 мин быстрее, чем предыдущую. Сколько минут потребовалось для обработки всех деталей?

Автор: Гость