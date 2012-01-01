Слесарь обработал 6 деталей. Первую деталь он обрабатывал 23 мин,а каждую следующую - на 2 мин быстрее, чем предыдущую. Сколько минут потребовалось для обработки всех деталей?

Математика
Слесарь обработал 6 деталей. Первую деталь он обрабатывал 23 мин,а каждую следующую - на 2 мин быстрее, чем предыдущую. Сколько минут потребовалось для обработки всех деталей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23+21+19+17+15+13=108мин
Гость:
Первую деталь слесарь обрабатывал 23 минуты, вторую  23 - 2 = 21, третью  21 - 2 = 19, четвертую  19 - 2 = 17, пятую  17 - 2 = 15  и шестую  15 - 2 = 13. Всего он затратил  23 + 21 + 19 + 17 + 15 + 13 = 108 минут.
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