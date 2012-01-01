Математика 3класс,Петерсон. Летела стая гусей: один впереди и два позади; один позади и два впереди; один между двумя и три в ряд. Сколько было гусей?

Математика

Математика 3класс,Петерсон. Летела стая гусей: один впереди и два позади; один позади и два впереди; один между двумя и три в ряд. Сколько было гусей?

Автор: Гость