Математика 3класс,Петерсон. Летела стая гусей: один впереди и два позади; один позади и два впереди; один между двумя и три в ряд. Сколько было гусей?
Математика
Математика 3класс,Петерсон. Летела стая гусей: один впереди и два позади; один позади и два впереди; один между двумя и три в ряд. Сколько было гусей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 5 гусей в первом ряду 1 во втором 3 ив третьем 1
Гость:
Все эти условия выполняются, если в стае 3 гуся
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