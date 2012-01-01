Математика 3класс,Петерсон. Летела стая гусей: один впереди и два позади; один позади и два впереди; один между двумя и три в ряд. Сколько было гусей?

Математика
Математика 3класс,Петерсон. Летела стая гусей: один впереди и два позади; один позади и два впереди; один между двумя и три в ряд. Сколько было гусей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 5 гусей в первом ряду 1 во втором 3  ив третьем 1
Гость:
Все эти условия выполняются, если в стае 3 гуся
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