Печенье расfасовали по 500 грамм и по 200 грамм,больших пачек получилось 60 шт.В маленькие пачки положили столько же печенья сколько и в большие.Сколько получилось маленьких пачек печенья?
Алгебра
Печенье расfасовали по 500 грамм и по 200 грамм,больших пачек получилось 60 шт.В маленькие пачки положили столько же печенья сколько и в большие.Сколько получилось маленьких пачек печенья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500х60=30000 грамм печенья расфасовали в большие пачки 30000:200=150 маленьких пачек получилось после расфасовки
Гость:
1) 60*500=30 000 гр печенья положили в большие пачки(положили в маленькие пачки) 2) 30 000:200=150 шт - маленьких пачек печенюшек ответ: 150 шт
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