Печенье расfасовали по 500 грамм и по 200 грамм,больших пачек получилось 60 шт.В маленькие пачки положили столько же печенья сколько и в большие.Сколько получилось маленьких пачек печенья?

Алгебра

Печенье расfасовали по 500 грамм и по 200 грамм,больших пачек получилось 60 шт.В маленькие пачки положили столько же печенья сколько и в большие.Сколько получилось маленьких пачек печенья?

Автор: Гость