компьютер и монитор стоят 12.000 рублей, монитор и принтер - 7.000 рублей, компьютер и принтер - 9.40 рублей. Сколько стоят компьютер, монитор и принтер вместе? )Дети через уравнения не решают)
Алгебра
компьютер и монитор стоят 12.000 рублей, монитор и принтер - 7.000 рублей, компьютер и принтер - 9.40 рублей. Сколько стоят компьютер, монитор и принтер вместе? )Дети через уравнения не решают)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компьютер и принтер, видимо стоят 9400 рублей. Если мы сложим все 3 числа, то каждое из устройств будет учтено дважды, а в сумме получится 12000 + 7000 + 9400 = 28400 рублей. Следовательно, все 3 устройства стоят 28400 : 2 = 14200 рублей.
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