На остановке останавливаются автобусы с разными номерами. Сообщение о том, что к остановке подошел автобус с номером N1 несёт 4 бита информации. Вероятность появления на остановке автобуса с номером N2 в два раза меньше, чем ве...
Экономика
На остановке останавливаются автобусы с разными номерами. Сообщение о том, что к остановке подошел автобус с номером N1 несёт 4 бита информации. Вероятность появления на остановке автобуса с номером N2 в два раза меньше, чем вероятность появления автобуса с номером N1. Сколько информации несёт сообщение о появлении на остановке автобуса с номером N2 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
i = log₂ (1/p) log₂ (1/p) = 4 1/p = 2⁴ 1/p = 16 p = 1/16 вероятность появления автобуса N1 Вероятность появления автобуса N2: р = 1/16 : 2 = 1/32 i = log₂ (1/1/32) = log₂ 32 i = 5 бит 5 бит информации несет сообщение о появлении автобуса N2.
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