решить систему уравнений: 3x-y= -10 x во 2 степени + y=10
Алгебра
решить систему уравнений: 3x-y= -10 x во 2 степени + y=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]{3x-y=-10[/latex] , {[latex]3x-y=-10[/latex], [latex]{x^2+y=10[/latex]; {[latex]y=10-x^2[/latex]; [latex]3x-10+x^2=-10[/latex] [latex]x^2+3x=0[/latex] x(x+3)=0 x1=0; x2=-3 y1=10 y2=1 Ответ: (0;10), (-3;1)
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