Для того чтобы уложить коробки шириной 5 см, длиной 1 дм 2 см, были изготовлены ящики с дном в формате квадрата.Какой должна быть наименьшая площадь основания ящика, чтобы коробки поместились в ящике вплотную?

Математика

Для того чтобы уложить коробки шириной 5 см, длиной 1 дм 2 см, были изготовлены ящики с дном в формате квадрата.Какой должна быть наименьшая площадь основания ящика, чтобы коробки поместились в ящике вплотную?

Автор: Гость