Для того чтобы уложить коробки шириной 5 см, длиной 1 дм 2 см, были изготовлены ящики с дном в формате квадрата.Какой должна быть наименьшая площадь основания ящика, чтобы коробки поместились в ящике вплотную?
Математика
Для того чтобы уложить коробки шириной 5 см, длиной 1 дм 2 см, были изготовлены ящики с дном в формате квадрата.Какой должна быть наименьшая площадь основания ящика, чтобы коробки поместились в ящике вплотную?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона основания должна быть наименьшим кратным измерений коробок, то есть НОК (5 ; 12) = 60 см. Тогда площадь основания S = 60² = 3600 см²
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