Маша и Саша покупают одинаковые почтовые наборы. Каждый набор состоит из открытки с онвертом, и его цена выражается целым числом рублей. Маша заплатила за наборы 85р, а Саша - на 34р. больше. Сколько стоит один набор? Сколько ...

Математика

Маша и Саша покупают одинаковые почтовые наборы. Каждый набор состоит из открытки с онвертом, и его цена выражается целым числом рублей. Маша заплатила за наборы 85р, а Саша - на 34р. больше. Сколько стоит один набор? Сколько наборов купила Маша? Сколько наборов купил Саша?

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