Маша и Саша покупают одинаковые почтовые наборы. Каждый набор состоит из открытки с онвертом, и его цена выражается целым числом рублей. Маша заплатила за наборы 85р, а Саша - на 34р. больше. Сколько стоит один набор? Сколько ...
Математика
Маша и Саша покупают одинаковые почтовые наборы. Каждый набор состоит из открытки с онвертом, и его цена выражается целым числом рублей. Маша заплатила за наборы 85р, а Саша - на 34р. больше. Сколько стоит один набор? Сколько наборов купила Маша? Сколько наборов купил Саша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34:2=17 руб.стоит 1 почтовый набор (делим на 2 так как цена выражается целым числом рублей,а другие делители не делят без остатка) 85:17=5 наборов купила Маша (85+34):17=7 наборов купил Саша
Гость:
Саша заплатил за наборы 85 + 34 = 119 рублей. Стоимость одного набора - наибольший общий делитель чисел 85 и 119. то есть 17. Маша купила 85 : 17 = 5 наборов, а Саша - 119 : 17 = 7 наборов.
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