в магазине за первый день продали 15 мешков сахара,за второй на 2 мешка больше,чем за первый,а за третий -столько,сколько за первый и второй дни вместе.сколько всего сахара продали за три дня.

Математика

в магазине за первый день продали 15 мешков сахара,за второй на 2 мешка больше,чем за первый,а за третий -столько,сколько за первый и второй дни вместе.сколько всего сахара продали за три дня.

Автор: Гость