в магазине за первый день продали 15 мешков сахара,за второй на 2 мешка больше,чем за первый,а за третий -столько,сколько за первый и второй дни вместе.сколько всего сахара продали за три дня.
Математика
в магазине за первый день продали 15 мешков сахара,за второй на 2 мешка больше,чем за первый,а за третий -столько,сколько за первый и второй дни вместе.сколько всего сахара продали за три дня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15+2=17 мешков сахара собрали за второй день 2) 17+15=32 машков сахара собрали за третий день (собрали за первый и второй день) 3) 32*2=64 мешка сахара - собрали за три дня ответ: 64 мешка сахара
Гость:
1.15+2=17 2.15+17=32 3.15+17+32=64
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
компьютер и монитор стоят 12.000 рублей, монитор и принтер - 7.000 рублей, компьютер и принтер - 9.40 рублей. Сколько стоят компьютер, монитор и пр...
Экономика
На остановке останавливаются автобусы с разными номерами. Сообщение о том, что к остановке подошел автобус с номером N1 несёт 4 бита информации. Ве...