задача почему после длительного использования металлического чайника вода в нём закипает медленнее

Физика
задача почему после длительного использования металлического чайника вода в нём закипает медленнее
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Гость:
На стенках оседает накипь, которая замедляет нагревание воды
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