Первое тело массой 10 кг движется со скоростью 3м/с,второе тело массой 15 кг движется в том же направлении со скоростью 7,2 км/ч.После столкновения оба тела движутся вместе.Определите скорость тел после столкновения и импульс п...
Физика
Первое тело массой 10 кг движется со скоростью 3м/с,второе тело массой 15 кг движется в том же направлении со скоростью 7,2 км/ч.После столкновения оба тела движутся вместе.Определите скорость тел после столкновения и импульс получившийся в системе тел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорость второго тела в метры в секунду 7,2 : 3,6 = 2 м/с. Согласно закону сохранения импульса M1 * V1 + M2 * V2 = (M1 + M2) * V или V = (M1 * V1 + M2 * V2) / (M1 + M2) в данном случае V = (10 * 3 + 15 * 2) / (10 + 15) = 60 / 25 = 2,4 м/с.
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