Первое тело массой 10 кг движется со скоростью 3м/с,второе тело массой 15 кг движется в том же направлении со скоростью 7,2 км/ч.После столкновения оба тела движутся вместе.Определите скорость тел после столкновения и импульс п...

Физика

Первое тело массой 10 кг движется со скоростью 3м/с,второе тело массой 15 кг движется в том же направлении со скоростью 7,2 км/ч.После столкновения оба тела движутся вместе.Определите скорость тел после столкновения и импульс получившийся в системе тел.

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