один трактор может вскопать всё поле за 14ч, а другой - за 8ч . какой трактор больше вспашет: первый за 7 ч или второй за 5 ч?
Математика
один трактор может вскопать всё поле за 14ч, а другой - за 8ч . какой трактор больше вспашет: первый за 7 ч или второй за 5 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый трактор за 7 часов спашет ровно пол поля, второй за 5 часов спашет больше чем пол поля так как целое пашет за 8⇒ второй трактор за 5 часов спашет больше чем первый за 7
Гость:
Первый трактор вспашет 7 : 14 = 0,5 поля Второй трактор вспашет 5 : 8 = 0,625 поля Следовательно, сторой трактор вспашет больше
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